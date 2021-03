FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2900 (3150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3700 (3320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 2710 (2610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2420 (2190) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1800 (1650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES AVIVA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 478 (453) PENCE - BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3110 (2890) PENCE - CITIGROUP RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 75 (50) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 190 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2260 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM' - JEFFERIES RAISES SIG PRICE TARGET TO 41.70 (37.60) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 2540 (2510) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 300 (260) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM RAISES MEARS GROUP PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES JUST GROUP TARGET TO 100 (91) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1900 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY REINITIATES VODAFONE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 200 PENCE - PEEL HUNT RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 2100 (1950) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES SEGRO TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 900 (875) PENCE - RBC RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 265 (250) P - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3870 (3780) PENCE - 'BUY'



