NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Zahlen und einem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Jahreszahlen seien ergebnisseitig wie erwartet ausgefallen, der Nettoinventarwert (NAV) etwas besser, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch der Ausblick der Immobiliengruppe sei etwas besser als erwartet, unterstelle aber, dass der Mietendeckel als unrechtmäßig erkannt werde./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 03:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 03:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0HN5C6

