DJ Commerzbank verschiebt Hauptversammlung - weiterer Aufsichtsrat geht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hauptversammlung der Commerzbank kann nicht wie geplant am 5. Mai stattfinden. Wie die Bank mitteilte, hat sie das Aktionärstreffen wegen der laufenden Nachbesetzung im Aufsichtsrat verschoben. Mittlerweile sind zwei Mandate neu zu besetzen. Nachdem der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Jörg Vetter sein Amt kürzlich aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte, hat Aufsichtsratsmitglied Andreas Schmitz am Mittwochabend sein Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Das Ziel sei es, die Hauptversammlung zeitnah abzuhalten, so die Bank. Der Vorstand arbeite unterdessen unverändert weiter an der Umsetzung der neuen Strategie und halte am angestrebten Zeitplan für den Abschluss der notwendigen Rahmenregelungen zum geplanten Stellenabbau fest.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2021 07:34 ET (11:34 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.