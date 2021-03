Zürich (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der Anleiherenditen sorgt für eine gewisse Nervosität an den Märkten, so die Experten der Schweizer Privatbank Bergos.Reflationshoffnungen verbunden mit der Angst, dass die Notenbanken vielleicht früher als noch vor Kurzem gedacht bei ihrer expansiven Geldpolitik vom Gas gehen würden, hätten die Rendite zehnjähriger US-amerikanischer Staatsanleihen seit Herbst 2020 von 0,7 Prozent auf mittlerweile rund 1,6 Prozent steigen lassen. Till Budelmann, Chief Investment Officer der Schweizer Privatbank Bergos, bereite diese Entwicklung allerdings konjunkturell keine Sorgen: "Die Rückkehr der Anleiherenditen von einem extrem niedrigen auf ein immer noch niedriges Niveau sehen wir nicht als Hindernis für eine wirtschaftliche Erholung, sondern als Folge der begonnenen Erholung." Gerade zum starken wirtschaftlichen Aufschwung in den USA würden nach Ansicht des CIO von Bergos die Renditen auf dem nun etwas höheren Niveau viel besser passen. Schließlich hätten vor dem Corona-Ausbruch US-Treasuries mit 1,9 Prozent rentiert und im Herbst 2018 sogar mit über 3 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...