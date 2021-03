Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Corona-Pandemie hat dem französischen Versicherer AXA (ISIN FR0000120628/ WKN 855705) im Corona-Jahr 2020 einen überraschend hohen Gewinnrückgang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Unter dem Strich habe ein Überschuss von knapp 3,2 Mrd. Euro gestanden und damit 18 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Von Trübsal sei an der Börse dennoch keine Spur. Zum einen winke Anteilseignern dennoch eine Dividende von 1,43 Euro je Aktie nach 73 Cent ein Jahr zuvor. Zum anderen gehe das Unternehmen davon aus, 2021 wieder eine ordentliche Schippe drauflegen zu können. Analysten wie Farooq Hanif von der Credit Suisse würden zudem darauf hinweisen, dass AXA mit einem deutlichen Abschlag zu anderen europäischen Versicherern gehandelt werde. Zumindest eine Seitwärtsbewegung sollte daher drin sein - und mehr sei bei einer Aktienanleihe (ISIN DE000VQ5T2T6/ WKN VQ5T2T) von Vontobel auch nicht nötig. (Ausgabe 11/2021) (25.03.2021/alc/n/a) ...

