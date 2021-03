Um auch in Zukunft Top-Qualität zu bieten, investiert der Quickline-Verbund kontinuierlich in den weiteren Netzausbau und in die Produktentwicklung.Nidau - In einem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr erzielt Quickline ein solides Ergebnis und wächst weiter mit Mobiltelefonie (+25.4%) und IPTV (+12.6%). In den anderen Services verzeichnet Quickline trotz hohem Wettbewerbs- und Preisdruck Stabilität. Der Umsatz des Quickline-Verbundes bewegt sich auf Vorjahresniveau (CHF 261 Mio.), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...