Für die türkische Lira ist die Phase der Stärke vorbei. Die Ökonomen der Danske Bank sehen den USD/TRY in drei Monaten in einer Range von 8,00-8,50. Wichtige Zitate "Der USD/TRY wird sich nach oben bewegen, da die Einpreisung eines Regimewechsels verblasst ist." "Die TRY schwächte sich um 10% ab, nachdem Präsident Erdogan den Gouverneur der Zentralbank, ...

