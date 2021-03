Vancouver, Kanada - 25. März 2021 - Nexus Gold Corp. ("Nexus" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FWB: N6E) berichtet, dass sein Bohrunternehmer Full Force Drilling zurzeit seine Crews und die Ausrüstung zum Goldprojekt McKenzie des Unternehmens in Red Lake, Ontario, bringt.

Dieses Bohrprogramm der Phase 2 besteht aus Diamantbohrungen von 2000 Metern, um die Erweiterungen der während des Bohrprogramms, das letzten Sommer auf dem Gebiet St. Pauls's Bay auf dem Konzessionsgebiet stattfand, gefundenen Goldmineralisierung zur Seite und in die Tiefe hin zu testen. Die Bohrungen sollen kommendes Wochenende beginnen.

Während des Bohrprogramms der Phase 1 im Jahr 2020 wurde Goldmineralisierung in 11 von 13 Bohrlöchern gefunden. Aus Bohrloch MK-20-006 wurden signifikante Abschnitte berichtet, die 2,75 Meter mit 13,25 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au") einschließlich 36,20 g/t Au über 1m enthalten. MK-20-008 ergab einen wichtigen Abschnitt von 117,5 Metern mit 0,62 g/t Au einschließlich 55,5 Meter mit 1,00 g/t Au, darunter auch Abschnitte von 6 m mit 2,37 g/t Au, 2 m mit 4,28 g/t Au und 9 m mit 1,14 g/t Au, unter anderem (siehe Tabelle 1). Bohrloch MK-20-007, das rund 25 m östlich von MK-20-008 gebohrt wurde, ergab anomale Goldwerte von 0,36 g/t Au über 117 m, einschließlich nennenswerter Abschnitte von 9,4 m mit 1,26 g/t Au, 4 m mit 1,13 g/t Au und 1,5 m mit 4,64 g/t Au.

"Wir freuen uns, wieder auf McKenzie zu arbeiten und möglicherweise auf den positiven Ergebnissen des vergangenen Jahres aufzubauen", sagte Alex Klenman, President und CEO. "Mit diesem ersten Bohrprogramm konnten wir nicht nur die hochgradigen, oberflächennahen Abschnitte reproduzieren, die bei historischen Bohrungen gefunden wurden, sondern auch das Vorhandensein von längeren Abschnitten mit fast ein Gramm eingesprengtem Gold feststellen, die zuvor dort nicht erbohrt worden waren. Mit zwei Arten der Mineralisierung im südlichen Bereich des Konzessionsgebiets ist dies ein verlockendes Zielgebiet und wir möchten es unbedingt erweitern", fuhr Herr Klenman fort.

Die Goldabschnitte aus dem Phase-1-Programm sind in untenstehender Tabelle aufgeführt:

Bohrloch-Nr. UTM Ost UTM Nord Neigung Azimut von bis Länge (m) Au g/t MK-20-001 437729 5652199,7 -50 360 41,25 41,75 0,5 5,75 86 90 4 1,41 einschließlich 89 90 1 4,30 MK-20-002 437601 5652153,5 -50 360 50,2 50,7 0,5 5,21 MK-20-003 437601 5652153,5 -65 360 107,5 108 0,5 1,82 MK-20-004 437651 5652138,7 -50 360 130 131 1 7,43 MK-20-005 437684 5652197,3 -50 360 10 11 1 1,57 44 45 1 1,61 46 47 1 3,42 93,9 94,4 0,5 5,27 100,5 107 1,5 1,07 MK-20-006 437684 5652197,3 -65 360 12,5 13,5 1 1,25 15,5 18 2,5 1,01 28 29 1 1,34 68,75 71,5 2,75 13,25 einschließlich 69,5 70,5 1 36 MK-20-007 437675 5652424 -50 360 5,6 123 117,4 0,33 einschließlich 5,6 15 9,4 1,26 13,5 15 1,5 4,63 44 48 4 1,13 66 67,5 1,5 1,02 MK-20-008 437646 5652413 -50 360 5,5 123 117,5 0,62 einschließlich 22,5 24 1,5 1,23 und 67,5 123 55,5 1,00 einschließlich 72 73,5 1,5 1,44 und 75,5 76,5 1 1,33 und 77,5 79,5 2 1,21 und 82,6 98,6 16 1,42 einschließlich 90,6 96,6 6 2,37 einschließlich 91,6 93,6 2 4,28 einschließlich 93,6 98,6 5 1,26 und 102,6 105,6 4 1,07 und 110,6 119,6 9 1,14 und 117,6 119,6 2 1,54 MK-20-009 437646 5652166 -50 360 125 126 1 1,34 127 128 1 1,36 MK-20-010 437562 5652193 -50 360 12 13 1 1,02 76,5 78 1,5 1,02 100 102 2 2,94 einschließlich 101 102 1 4,68 112,5 114,5 2 1,37 einschließlich 113,5 114,5 1 4,05 MK-20-011 437649 5652222 -50 360 70,5 72 1,5 1,12 MK-20-013 437652 5652139 -65 360 53 54 1 2,39

Tabelle 1: Zusammenfassung der wichtigen Bohrergebnisse aus dem Sommerbohrprogramm von 2020 auf dem Goldprojekt McKenzie

Das Unternehmen wird zwei Arten der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet testen, wobei eine Reihe von goldhaltigen Quarzgängen in den Bohrlöchern MK-20-1-6, 9 und 10 gefunden wurde und mächtigere, eingesprengte Goldmineralisierung im Dome Stock in den Bohrlöchern Mk-20-007 und 008 auftritt. Das Unternehmen hat wieder Rimini Exploration mit der Durchführung des Projekts und der geologischen und technischen Protokollierung sowie der Bearbeitung, Teilung und Beprobung des Bohrkerns beauftragt.

Abbildung 1: Goldprojekt McKenzie, Red Lake, Ontario, Kanada

Warren Robb P.Geo., Vice President, Exploration, wurde zum qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 bestellt. Er ist für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen fachlichen Informationen verantwortlich und hat diese auch freigegeben.

Über das Unternehmen

Nexus Gold ist in Kanada ansässiges Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio von elf Projekten in Kanada und Westafrika. Das Portfolio des Unternehmens in Westafrika umfasst insgesamt fünf Projekte mit einer Fläche von 750 km², die sich in einem aktiven Goldgürtel und nachgewiesenen mineralisierten Trends befinden, während seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte in Kanada das Goldprojekt McKenzie in Red Lake, Ontario, das Projekt New Pilot im historischen Bergbaurevier Bridge River in British Columbia und vier vielversprechende Gold- und Gold-Kupferprojekte (3.700 ha) in der Provinz Neufundland umfassen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung mehrerer zentraler Projekte und strebt gleichzeitig Joint-Venture-, Earn-In- und strategische Partnerschaften für andere Projekte in seinem Portfolio an.

