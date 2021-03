Berlin (ots) - Die Corona-Pandemie und ihre Wirkung auf Staat und Gesellschaft lässt viele Dinge in neuem Licht erscheinen. Wie gut kann Deutschland Krise? Brauchen wir eine stärker vom Staat kontrollierte Wirtschaft? Hat sich die Soziale Marktwirtschaft in der Krise bewährt? Repräsentative Antworten auf diese und viele weitere Fragen hat das Institut für Demoskopie Allensbach erfasst und ausgewertet. Zur Vorstellung der Ergebnisse durch die Leiterin des Instituts, Frau Prof. Dr. Renate Köcher, und den Geschäftsführer der INSM, Hubertus Pellengahr, laden wir Sie hiermit herzlich ein.Termin: Dienstag, 30. März 2021, 10:00 UhrOrt: Zoom-Meeting. Nach erfolgter Anmeldung wird Ihnen am Vortag der PK ein entsprechender Link zugeschickt.Hinweis: Die Pressekonferenz wird aufgezeichnet und parallel auf Youtube live gestreamt. Fragen können jedoch nur für das Zoom-Meeting angemeldete Pressevertreterinnen und -vertreter stellen.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftliche Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39474/4873716