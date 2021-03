Krones: Chancen und Risiken

Krones (WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003) hatte ein schwieriges Jahr 2020. Der Verpackungs- und Abfüllungsanlagen-Hersteller musste coronabedingt Umsatz- und Ergebnisrückgänge verbuchen. Unter dem Strich stand sogar Minus. Für 2021 rechnet der SDAX-Konzern jedoch mit einem steigenden Umsatz und einer höheren Ertragskraft.

Deutlicher Umsatzrückgang

2020 lagen die konzernweiten Umsatzerlöse bei 3,32 Mrd. Euro. Ein Rückgang um 16,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Um 19,0 Prozent auf 3,31 Mrd. Euro ging der Auftragseingang zurück. Positiv ist dagegen, dass nach einem schwachen ersten Halbjahr 2020 der Wert der Bestellungen im dritten und insbesondere im vierten Quartal wieder deutlich anzog.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) schrumpfte von 227,3 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 133,2 Mio. Euro. Die entsprechende EBITDA-Marge lag bei 4,0 Prozent, nach 5,7 Prozent im Vorjahr. Auf das Ergebnis drückten vor allem Aufwendungen für Personalmaßnahmen. Unter dem Strich wurde ein Verlust in Höhe von -79,7 Mio. Euro verbucht, nach einem knappen Plus von 9,2 Mio. Euro in 2020.

Corona bleibt ein Belastungsfaktor

Für das Geschäftsjahr 2021 geht man bei Krones von weiteren coronabedingten Belastungen aus. Trotzdem zeigt sich das Management verhalten optimistisch. Die Erlöse sollen um 2,5 bis 3,5 Prozent zulegen. Die leichte Umsatzbelebung und die Einsparungen aus den strukturellen Maßnahmen sollen die Ertragskraft verbessern.

