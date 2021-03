Die Zeiten, in denen Banken Geld dafür bekommen haben, wenn sie Einlagen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) geparkt haben sind längst vorbei. Heute zahlen sie sogar Strafzinsen für das Parken. Allein im ersten Quartal dürften diese bei deutschen Banken fast 1 Mrd. Euro betragen. In den ersten drei Monaten 2021 haben deutsche Kreditinstitute ca. 940,31 Millionen Euro an Strafzinsen für geparkte Einlagen bei der EZB gezahlt. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Hochrechnung des Finanzportals Tagesgeldvergleich.net ...

