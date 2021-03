SAP NOW hat sich als IT- und Business-Kongress der Schweiz etabliert, der aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen aufgreift.Regensdorf - SAP NOW hat sich als IT- und Business-Kongress der Schweiz etabliert, der aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen aufgreift. Um diese Tradition fortzusetzen, hat sich SAP NOW im Zug der Corona-Pandemie neu erfunden. SAP Schweiz bringt die Trends und Innovationen der Digitalisierung in einem neuen Format auf die grosse Bühne. Während sechs Tagen inspirieren smarte Lösungen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...