* Vantage Towers kauft die ausstehenden 38% von Vantage Towers Griechenland * Vodafone Griechenland und Wind Hellas bleiben Ankermieter

Düsseldorf, 25. März 2021 - Vantage Towers hat die Option zum Kauf der restlichen 38% von Vantage Towers Griechenland zu einem Preis von 288 Mio. EUR ausgeübt und hält nun 100%.

Vivek Badrinath, Vantage Towers Chief Executive:

"Heute wird die vollständige Übernahme von Vantage Towers Griechenland vollzogen, dem größten Funkmastbetreiber des Landes. Mit zwei der führenden griechischen Mobilfunkanbieter als Ankermieter ist Griechenland einer unserer größten und wichtigsten Märkte, um zu einer besseren Konnektivität und nachhaltigen Digitalisierung in Europa beizutragen."

Athanasios Exarchos, Managing Director Vantage Towers Griechenland:

"Die heutige Übernahme stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für Vantage Towers Griechenland dar. Mit unserem starken Portfolio von mehr als 5.000 Standorten sind wir der Marktführer in Griechenland und treiben den Ausbau von schnellen Breitbandanschlüssen und neuen innovativen Diensten voran - effizient und umweltschonend."

Über Vantage Towers

Vantage Towers ist mit 82.000 Funkmaststandorten in zehn Ländern ein führender Funkmastbetreiber in Europa, der Menschen, Unternehmen und internetfähige Geräte miteinander verbindet - in Städten wie auf dem Land.

Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Seit dem 18. März 2021 ist Vantage Towers im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Zum Portfolio von Vantage Towers gehören Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) sowie Small Cells. Durch den Bau, Betrieb und die Vermietung dieser passiven Infrastruktur an Vodafone und andere Funknetzbetreiber trägt Vantage Towers maßgeblich zu einer besseren Konnektivität und nachhaltigen Digitalisierung in Europa bei.

