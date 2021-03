Die wichtigsten Indizes der Wall Street starten im negativen Bereich in den Tag - Energieaktien leiden unter den starken Verlusten der Ölpreise - Der CBOE Volatilitätsindex steigt trotz guter US-Daten um fast 4% - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten am Donnerstag niedriger, da die Veröffentlichung positiver makroökonomischer Daten ...

