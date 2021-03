1. Knock-out-Put auf Euro/US-Dollar (WKN XM4LX1) Aufgrund deiner Empfehlung steigen die Stuttgarter Derivateanleger massiv in einen Knock-out-Put auf das Währungspaar Euro/US-Dollar ein. Bereits zur Mittagszeit erfolgten mehr als 400 Preisfeststellungen. Der Euro/US-Dollar-Kurs gibt am Donnerstag weiter nach und kämpft gegenwärtig um die Marke von 1,18. 2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760) Der seit Monaten an der Euwax sehr häufig gehandelte Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...