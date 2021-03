Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BYD. Bei BYD hält der gute Newsflow an. Nachdem der chinesische Auto- und Batterie-Hersteller jüngst gute Februar-Absatzzahlen verkündete, kam die Meldung, dass man die Batteriekapazitäten weiter ausbauen wolle. Nach Einschätzung von Goldman Sachs könnte sich die weltweite Nachfrage nach Batterien für Elektroautos in den nächsten 20 Jahren um etwa das 30-Fache erhöhen. Bei den Verkäufen steht GameStop im Visier der Investoren. GameStop hat im vierten Quartal weniger umgesetzt und verdient als von den Analysten erwartet. Als Retter in der Not erwies sich die E-Commerce-Sparte, deren Umsatz um 175 Prozent zulegte und so ein einigermaßen solides Schlussquartal ermöglichte. Neben den schwächeren Zahlen ist es die Ankündigung des Unternehmens, eventuell neue Aktien auf den Markt zu geben, die den Kurs zusätzlich unter Druck setzt.