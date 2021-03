Netflix dreht in Deutschland an der Preisschraube. Nun sind auch die Bestandskunden an der Reihe. Im Januar hatte Netflix Preiserhöhungen für Neukunden in Deutschland angekündigt. Abgesehen vom Basistarif steigen die Preise damit um jeweils ein bis zwei Euro. Jetzt sind auch Bestandskunden an der Reihe. Preiserhöhung bei Netflix: Nur der Basispreis ändert sich nicht Wie Golem berichtet, werden aktuell erste Bestandskunden über eine für sie anstehende Preiserhöhung benachrichtigt. Wie Netflix...

