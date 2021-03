Die uAvionix Corporation gab heute bekannt, dass sie die Zertifizierung nach AIMS Mk XIIB vom Verteidigungsministerium (Department of Defense, DoD) für ihren ersten Identification Friend or Foe (IFF)-Transponder, den RT-2087/ZPX-B, erhalten hat. Mit dieser Zertifizierung wird der ZPX-B zum weltweit kleinsten zertifizierten Mikro-IFF-Transponder, dessen SWaP-Werte (Größe, Gewicht und Stromverbrauch) im Vergleich zu typischen IFF-Transpondern um 90 reduziert sind, bei weniger als der halben Größe, einem Drittel des Gewichts und einem Viertel des Stromverbrauchs anderer gezielter IFF-Lösungen für unbemannte Luftfahrtsysteme (Unmanned Aircraft Systems UAS).

Die vom Verteidigungsministerium (Department of Defense, DoD) im Rahmen des Air Traffic Control Radar Beacon System Identification Friend or Foe Program (AIMS PO) ausgestellte Zertifizierung bestätigt die IFF-Funktion und Interoperabilität mit Militärausrüstungen, die von der NATO und ihren verbündeten Ländern eingesetzt werden. Die Einbindung von IFF-Technologie in kleine, taktische und attritable Plattformen erlaubt den Einsatz in truppenübergreifenden, serviceübergreifenden und länderübergreifenden Kooperationen und schafft ein Situationsbewusstsein, das Brudermord verhindert.

Der ZPX-B ermöglicht IFF-Funktionalität für kleine und taktische UAS der Gruppe 1-4, dank Rekord-SWap-Werten von 3,3 in3, 60 Gramm und einem Stromverbrauch von nur 3,5 Watt. Mit einer Übertragungsrate von 54 dBm bietet der ZPX-B die Ziviltranspondermodi A, C, S und ADS-B Out sowie die Militärmodi 1, 2, 3 und 5 Levels 1 und 2, die alle individuell konfigurierbar sind ADS-B In-Funktionalität bietet Situationsbewusstsein sowie Erkennungs- und Ausweichfunktionen (Detect and Avoid, DAA) für die Hostplattform. Die Kryptokompatibilität entspricht AIMS 04-900A Option B, die KIV-77 und KIV-79 umfasst.

Passiver IFF-Empfang für Situationsbewusstsein

Neben dem ZPX-B führt uAvionix den ZPX-R ein, ein passiver Receiver vom Typ ADS-B Mode 5 Level 2 für den boden-, see- und luftgestützten Empfang, der für Situationsbewusstsein und DAA-Kapazität sorgt. Mit Mode 5 Level 2 verschlüsselte Squitter-Impulse ermöglichen Situationsbewusstsein in Bereichen, in denen Mode-5-Interrogatoren fehlen, was die Skalierbarkeit des Einsatzes steigert. ZPX-R kann Daten in mehreren Formaten bereitstellen, darunter Open Mission Systems (OMS) für die Einbindung in taktische Displays oder ACAS Xu oder ähnliche DAA-Prozessoren.

Nicht klassifizierte Integration, Tests und Vorführung mit Kryptoemulation

Für Militärprogramme oder OEMs, die einen Mikro-IFF in ihre Plattformen integrieren möchten, bietet der ZPX-B einen internen Kryptoemulator, der die Entwicklung und das Testen unabhängig von COMSEC-gesteuerter Ausrüstung, die mit einer beschwerlichen Handhabung verbunden ist, ermöglicht.

Weitere Informationen über die Verteidigungsprodukte von uAvionix, darunter IFF-Transponder, Receiver, GPS und Kryptoemulatoren finden Sie auf der Website https://uavionix.com/defense.

