DJ Aktien Schweiz schließen etwas fester - SNB im Fokus

ZÜRICH (Dow Jones)--In einem trendarmen Handel hat der schweizerische Leitindex SMI mit kleinen Gewinnen und nahe am Tageshoch geschlossen. Im Blick stand der Franken, der nach der Zinssitzung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) eine Achterbahnfahrt absolvierte. Die SNB hat ihre Rhetorik zum Franken etwas gemäßigt und weniger stark die Interventionen zu Ungunsten der heimischen Währung betont. Die darauf gegen den Euro erfolgten Gewinne schmolzen aber wieder ab.

Auch in der Corona-Pandemie gab es divergierende Signale. Die Anleger müssen abwägen zwischen Impffortschritten und Schließungen der Wirtschaft. Von der Wall Street kamen negative Vorgaben, sowohl am späten Mittwoch als auch im Vormittagsgeschäft am Donnerstag neigten Anleger zu Verkäufen. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.099 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 45,25 (zuvor: 36,04) Millionen Aktien.

Die Vorsicht der Börsianer zeigte sich in der Stärke der defensiven Aktien Nestle (+0,4%), Novartis (+1,3%) und Roche (+0,3%), die den Index leicht im Plus hielten. Die Analysten von Bryan Garnier zeigten sich weiter optimistisch für Swatch. Sie lobten vor allem die Kostenkontrolle des Luxusgüterunternehmens und betonten das kräftige Wachstum im wichtigen Abnehmerland China. Sie erhöhten das Kursziel auf 295 Franken. Die Aktie zeigte sich aber mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent auf 269,60 Franken davon wenig berührt.

Die Titel des Wettbewerbers Richemont fielen indes um 1 Prozent zurück. Unlängst hatte die Aktie von Spekulationen über ein Zusammengehen mit Kering profitiert. Doch die Citigroup zeigte in einer Analyse auf, dass die Hürden hierfür beträchtlich seien. Unspektakulär verliefen die Hauptversammlungen von ABB (-0,8%) und Givaudan (+0,6%). Die Vorschläge der Unternehmensleitungen wurden alle durchgewunken.

Außerhalb des SMI verloren Kühne + Nagel 1,1 Prozent. Die Analysen von Bernstein haben die Aktie auf Marketperform abgesenkt. Lindt befindet sich inmitten der Goldhasen-Zeit. Ab sofort sind die Produkte in Österreich in einem eigenen Online-Shop zu haben. Die Aktie legte 1 Prozent zu.

