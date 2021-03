Andersen Global baut seine Plattform in Zentralasien mit MGC Legal, einer der größten Kanzleien in der Türkei, weiter aus.

MGC Legal wurde 2013 gegründet und bietet alle Facetten rechtlicher Dienstleistungen für lokale und ausländische Mandanten an. Unter der Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Mustafa Gunes und mit Unterstützung von sieben Partnern und 60 Fachleuten bietet die in Istanbul ansässige Kanzlei einen umfassenden Service in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Rechtsstreitigkeiten, Fusionen und Übernahmen, Immobilienrecht, internationaler Handel, Bank- und Finanzwesen, Kapitalmärkte und Energie.

"Wir setzen uns für den Service und die Betreuung unserer Mandanten ein, was sicherstellt, dass wir unseren Mandanten erstklassige Dienstleistungen bieten", sagte Mustafa. "Unsere qualitativ hochwertigen Lösungen werden durch die Expertise unserer Fachleute in allen Rechtsbereichen sowie durch die über die Jahre aufgebauten Arbeitsbeziehungen und Ressourcen verstärkt. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global trägt zu unserem Ziel bei, eine Benchmark-Organisation zu sein, die regional und global den Standard für Kundenservice setzt."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Die Experten von MGC Legal sind hervorragende Fachleute. Wir waren sehr beeindruckt von ihrem operativen Wissen, und ihre Kultur und Werte spiegeln die unserer Organisation wider. Diese Zusammenarbeit ist eine wichtige Bereicherung in der Region, und die schon jetzt bestehende positive Atmosphäre zwischen uns und dieser Gruppe ist eine gute Basis für unsere weitere Zusammenarbeit."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 262 Standorten vertreten.

