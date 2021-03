Tesla hat sein europäisches Supercharger-Netzwerk in den vergangenen Monaten kräftig ausgebaut. Aktuell gibt es in Europa über 6.000 der Schnellladesäulen an 600 Standorten. Mit dem Eintreffen des Model S in Europa 2013 hat Tesla in Norwegen den ersten seiner Supercharger installiert. Drei Jahre später, mit dem Start des Model X im Jahr 2016, waren es europaweit schon knapp 1.300 Supercharger. 2019, als das Model 3 auf den Markt kam, hatte Tesla 3.700 Supercharger in Europa an den Start gebracht. Jetzt sollen es schon über 6.000 sein. Tesla hat 6.039 Supercharger am...

