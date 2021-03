Mit der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Joe Biden haben sich Beziehungen zwischen China und den westlichen Industrieländern keineswegs entspannt. Vielmehr zeigten sich die Behörden in Peking über die jüngst verkündeten Sanktionen gegen Einzelpersonen und Einrichtungen aus dem Reich der Mitte aufgrund von Menschenrechtsverletzungen gegen den Stamm der Uiguren in der Provinz Xinjiang sehr verärgert. Unter Beschuss geriet auch die Better Cotton Initiative, welche von der Verwendung der in Xinjiang produzierten Baumwolle aufgrund der Menschenrechtslage Abstand genommen hat. Diese Ereignisse hat die Zeitung der Regierungspartei People's Daily nun zum Anlass genommen, um Kampagnen gegen Unternehmen wie Nike (ISIN: US6541061031; WKN: 866993), Adidas (ISIN: DE000A1EWWW0; WKN: A1EWWW) und H&M (ISIN: SE0000106270; WKN: 872318) zu lancieren, die allesamt der Better Cotton Initiative angehören.

Den vollständigen Artikel lesen ...