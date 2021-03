US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre frühen Gewinne nicht behaupten können. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) drehte ins Minus und verlor zuletzt 0,05 Prozent auf 132,07 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 1,62 Prozent. Gleichzeitig beruhigte sich die Lage an den New Yorker Aktienbörsen nach einer Schwächephase wieder.Seit einer Woche ...

