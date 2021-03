DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Aktienrückkauf

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms



25.03.2021 / 21:47

Bekanntmachung entsprechend Art. 5. Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 3 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms Koblenz, 25. März 2021 - Das von der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (die "Gesellschaft") in der Ad-hoc Mitteilung vom 25. März 2021 aufgestockte Aktienrückkaufprogramm wird im Zeitraum vom 26. März 2021 bis einschließlich zum Ablauf des 5. Mai 2021 mit dem aufgestockten Volumen fortgesetzt. Die Gesellschaft macht mit der Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms wiederum von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Mai 2019 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch, um bis zu weitere 500.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu EUR 38.000.000,00 zurück zu erwerben. Infolge der Aufstockung beträgt das Gesamtvolumen des Aktienrückkaufprogramms bis zu 1.000.000 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht ca. 1,86 % des Grundkapitals der Gesellschaft) zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu EUR 73.000.000,00. Das Aktienrückkaufprogramm wird weiterhin von einem Kreditinstitut durchgeführt. Dabei erwirbt das Kreditinstitut die Aktien über die Börse und trifft seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs unabhängig von der Gesellschaft nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in Verbindung mit der Delegierten-Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016. Ferner darf der gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems tretenden funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den fünf Börsenhandelstagen vor dem Erwerbstag um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Die auf diesem Weg erworbenen eigenen Aktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA sollen für nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Mai 2019 zulässige Zwecke verwendet werden, insbesondere zur Bedienung der laufenden Aktienoptionsprogramme der Gesellschaft sowie zur Verwendung als Akquisitionswährung. Der Rückkauf über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse endet mit Ablauf des 5. Mai 2021 24:00 (MESZ). Sofern Aktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA während eines geschlossenen Zeitraums im Sinne von Art. 19 Abs. 11 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 oder während eines Zeitraums zurückgekauft werden sollen, in dem die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA beschlossen hat, die Bekanntgabe von Insiderinformationen gemäß Art. 17 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 aufzuschieben, hat die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA auch weiterhin ein Kreditinstitut mit der Abwicklung solcher Rückkäufe beauftragt, welches seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA entsprechend Art. 4 Abs. 2 lit. b) der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 unter Beachtung der vertraglichen Verpflichtungen unabhängig und unbeeinflusst von der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA trifft. Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA wird insoweit keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Kreditinstituts nehmen. Das Aktienrückkaufprogramm wird weiterhin entsprechend der Safe Harbour Regelung nach Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 sowie den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 und auf Grundlage der zuvor genannten Ermächtigung der Hauptversammlung der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA vom 15. Mai 2019 durchgeführt. Das von der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA mit dem Erwerb von Aktien der Gesellschaft beauftragte Kreditinstitut, wurde von der Gesellschaft auch entsprechend verpflichtet. Die Aktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA werden zu Marktpreisen im Einklang mit den Handelsbedingungen gemäß Art. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 erworben. Insbesondere werden die Aktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA nicht zu einem Kurs erworben, der über dem des letzten unabhängig getätigten Abschlusses oder (sollte dieser höher sein) über dem des derzeit höchsten unabhängigen Angebots auf dem Handelsplatz, auf dem der Kauf stattfindet, liegt. Darüber hinaus wird die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA an einem Handelstag nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes auf dem Handelsplatz, auf dem der Kauf erfolgt, erwerben. Der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz wird berechnet auf Basis des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens während der 20 Börsentage vor dem jeweiligen Kauftermin. Weiterhin kann das Aktienrückkaufprogramm, soweit erforderlich und rechtlich zulässig, jederzeit ausgesetzt und auch wieder aufgenommen werden. Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm (sowohl vor als auch nach der Änderung) zusammenhängenden Geschäften werden spätestens am Ende des siebten Handelstages nach dem Tag der Ausführung solcher Geschäfte in detaillierter Form sowie in aggregierter Form angemessen bekanntgegeben. Darüber hinaus wird die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA die bekanntgegebenen Geschäfte auf ihrer Website (www.cgm.com) veröffentlichen und dafür sorgen, dass die Informationen ab dem Tag der Bekanntgabe mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich bleiben. Ende Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder CompuGroup Medical SE & Co. KGaA noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Koblenz, den 25. März 2021 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Die persönlich haftende Gesellschafterin Kontakt: Investor Relations Tel. +49 261 8000 7030 E-Mail. investor@cgm.com

