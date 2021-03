Der DAX kämpft heute wieder einmal gegen die Ängste in der Corona-Pandemie. Die schwächere US-Vorbörse drückte ihn bislang deutlich in den roten Bereich. Allerdings konnte er sich nach einer Erholung in New York zu Beginn des dortigen offiziellen Handels erst einmal erholen und steht aktuell noch 33 Punkte im Minus bei 14.577 Punkten. In New York gibt der DJIA aktuell noch 42 Punkte auf 32.377 Punkte ab, der Nasdaq verliert etwas stärker, nämlich 127 Punkte auf 12.668 Punkte.Gewinneraktie im DAX ist bislang heute E.ON (DE000ENAG999), die 4,2 % auf 9,534 Euro zulegen. Ein Blick auf den mittelfristigen Chart zeigt, dass ein weiterer Anstieg bis zum nächsten Widerstand bei rund 10 Euro schnell gegen kann. Der Energiekonzern hatte gestern gezeigt, dass man die Corona-Krise im vergangenen Jahr gut überstanden hat und optimistisch in die Zukunft schaut. Helfen sollen dabei die erreichten Fortschritte bei der Integration von Innogy und das Geschäft im Vereinigten Königreich. Das Ergebnis soll in diesem und in den Folgejahren weiter zulegen.

