von Stephan Bauer, Euro am Sonntag Komplexe Netzwerke sind die Kernkompetenz von Frank Appel. Der 59-jährige Chef der Deutschen Post promovierte an der ETH in Zürich in Neurobiologie, wurde Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey und landete in der Konzernentwicklung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...