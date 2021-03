Haben Sie schon einmal von einem Staubsaugerroboter mit Staubabsaugung gehört? Es ist eine neue Art von intelligentem Staubsaugerroboter, der die Staubsammeltechnologie nutzt, um die Staubbox und den Staubschutt des Staubsaugerroboters selbstständig zu reinigen. Der Träger der Staubsammeltechnologie ist die Staubsammelstation, in der das Gebläse mit hoher Geschwindigkeit rotiert und einen enormen Luftunterdruck im versiegelten Luftkanal erzeugt, der den Staubkastenschmutz kraftvoll aufsaugt. Das Aufkommen der Staubsammeltechnologie macht den Roboterstaubsauger wirklich selbstverwaltend und eröffnet eine neue Ära intelligenter Roboterstaubsauger.

Der Lydsto R1 ist ein Staubsauger-Roboter von Lydsto, einer intelligenten Staubsauger-Roboter-Marke, die sich mit ihren leistungsstarken Staubsauger-Fähigkeiten selbst "versorgen" kann. Er aktiviert die Staubabsaugung automatisch nach jedem Saugvorgang, um die Staubbox des Staubsaugers zu reinigen, was eine große Erleichterung ist. Außerdem transportiert er die Abfälle aus der Staubbox in seinen großen 3-Liter-Staubbeutel, der nur einmal im Monat entnommen und entsorgt werden muss, so dass man die Staubbox nicht manuell reinigen muss.

Neben der Staubsaugerfunktion bietet der Lydsto R1 auch eine Saugleistung von 2700 Pa, vier Intensitätsstufen, eine lange Lebensdauer von 150 Minuten, Teppicherkennung, intelligente Bahnplanung, Hindernisvermeidung und -beseitigung, intermittierende Reinigung und APP-Anpassung.

Intelligente Staubabsaugung kombiniert mit intelligenter Reinigung macht den intelligenten Staubsaugerroboter Lydsto R1 zum Synonym für die neue Ära der intelligenten Geräte.

