Luca Contrino kam am 8. März in das Team der Vereinigung der Europäischen Obst, Gemüse und Pflanzen erzeugenden Regionen (AREFLH) nach Erfahrungen in der Europäischen Kommission (DG REGIO und DG DEVCO), dem Sektor von Nichtregierungsorganisationen (NRO) sowie dem privaten Sektor. Er wird die Akten des Büros Brüssel übernehmen, um die sich zuvor Andrea Tivoli...

Den vollständigen Artikel lesen ...