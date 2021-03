Den Sprung aufs Börsenparkett wagen immer mehr Unternehmen heutzutage über sogenannte Special Purpose Acquisition Companies. Laut Barclays biete diese SPAC-Welle eine "besonders bedeutende Chance" für die Deutsche Bank.? Tiefgreifender Konzernumbau: Deutsche Bank stutzt Investmentbanking-Sparte zurecht? Gewinne sprudeln dennoch - Stärke im SPAC-Bereich? Deutsche Bank macht in IPO-Rangliste Plätze gutDie Deutsche Bank sei, wie Bloomberg berichtet, in den letzten Quartalen in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...