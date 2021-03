Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SmallRig-Zubehörlösungen für SIGMA fp & fp LSIGMA und SmallRig arbeiteten offiziell in den frühen Phasen der Zubehörentwicklung zusammen. Mit dem Ziel, den Filmemachern das beste Benutzererlebnis zu bieten, tauschten die Designer und Ingenieure beider Seiten bis zur endgültigen Freigabe häufig Ideen und Erkenntnisse aus.Der SmallRig-Cage für die SIGMA fp-Serie (ID: 3211) kann professionelle Videoaufnahmen effektiv unterstützen und ermöglicht SIGMA-Anwendern die volle Nutzung des Bayer-Array-Vollbildes unter verschiedenen Szenarien.Gleichzeitig wird der SmallRig-Cage für den SIGMA ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11 (ID: 3226) auf den Markt gebracht. Er ist kompatibel mit dem SmallRig-Cage für die SIGMA fp Serie und verfügt über mehrere Gewindebohrungen für verschiedenes Zubehör sowie einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Aufnahmemodi.SIGMA fp L ist für Aufnahmen in mehreren Szenen konzipiert. Um das zu unterstützen, zeichnet sich das SmallRig-Cage Kit für die SIGMA fp Serie (ID: 3227) durch eine stärkere Kompatibilität aus, und die integrierte NATO-Schiene ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage des oberen Griffs und des Monitors. Um ein kompaktes und leichtes Design beizubehalten, ist der Cage auch mit dem originalen SIGMA ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11 und dem dazugehörigen Zubehör kompatibel und bietet so ein komfortables Aufnahmeerlebnis.SIGMA fp L hat die komplette Ökologie für handgeführte Aufnahmen, Dual-Rob-Aufnahmen und kardanische Aufnahmen mit SmallRig-Zubehör etabliert. Weitere Möglichkeiten werden später vorgestellt.Informationen zu SIGMASIGMA Corporation ist ein Hersteller von optischen Maschinen, der 1961 gegründet wurde. Seit einem halben Jahrhundert hat SIGMA als globales Unternehmen und als unabhängige Marke nicht nur verschiedene Wechselobjektive und Kameras hergestellt, sondern auch Innovationen in der Entwicklung und Produktion verschiedener optischer Maschinen gezeigt.Informationen zu SmallRigSmallRig wurde 2009 gegründet und ist ein innovationsorientierter Hersteller, der hochwertige Ausrüstungen und Zubehör für alle Arten von Kameras entwirft und baut. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich auf über 200 Länder und Regionen, während unsere Produkte von über 500.000 Filmemachern und Fotografen weltweit gut unterstützt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473969/1.jpgPressekontakt:Joy Liuliujingyi@smallrig.com+86 -15502187487Original-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145936/4874069