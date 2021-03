Die Flockungslösung von BHU Umwelttechnik zum Entfernen von partikulären und kolloidalen Wasserinhaltsstoffen, Phosphor, Carbonat, Härte ermöglicht nun auch die verbesserte Abscheidung von gelösten organischen Wasserinhaltsstoffen. In der Hochleistungsflockung LHPS (Lamellar High Performance Settler) ist jeder einzelne Verfahrenschritt optimiert und der Flockungsprozess elegant in einem Reaktorsystem abgebildet. Das Einlaufbauwerk regelt den Zustrom in die Anlage. Danach findet unter hoher Turbulenz die Einmischung von Eisen(III)Salz in den Wasserstrom statt. Im unteren Bereich wird das damit ...

