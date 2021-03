In der "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann"-Serie fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Sophia Röpke von HR Connectum. Sophia Röpke ist Geschäftsführerin bei HR Connectum. In dieser Position verantwortet sie die operative Führung des Unternehmens sowie die strategische Weiterentwicklung. Vor HR Connectum arbeitete sie bei einer schwedischen Personalberatung in der Schweiz und betreute Kunden rund um Recruiting-, Leadership- und Development-Programme. Studiert hat Sophia Röpke zunächst in Russland, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...