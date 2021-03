Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1787 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.Auch gegenüber dem Franken macht der Euro etwas Boden gut und wird am Morgen zu 1,1078 Franken gehandelt nach 1,1058 am Vorabend. Der Dollar zeigt zur Schweizer Währung weiter Stärke und die Marke von 0,94 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...