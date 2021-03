DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Joe Biden geht es im Umgang mit China nach eigenen Angaben nicht um "Konfrontation". In seiner ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt sagte Biden am Donnerstag in Washington, er habe dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping "persönlich bei mehreren Gelegenheiten gesagt, dass wir keine Konfrontation suchen". Es werde aber einen "scharfen Wettbewerb" mit China geben. Zudem würden die USA "darauf bestehen, dass China internationales Recht respektiert, gerechten Wettbewerb, gerechte Praktiken, gerechten Handel", fügte Biden hinzu. Die aufstrebende Großmacht China bereitet den USA zunehmend Sorgen. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte den Kurs gegenüber der Regierung in Peking verschärft, unter anderem in der Handelspolitik. Biden hat zwar in vielen Bereichen eine Abkehr von der Politik seines Vorgängers eingeleitet; in der China-Politik will der neue Präsident aber grundsätzlich an einem harten Kurs festhalten. Mit Blick auf Nordkorea sagte Biden, die USA würden "angemessen antworten", wenn Nordkorea sich bei seinen Raketentests "für Eskalation entscheidet". Er sei "auf eine Form von Diplomatie" mit Nordkorea vorbereitet, diese sei jedoch auf das "Endergebnis der Denuklearisierung" ausgerichtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Jungheinrich AG, virtuelle BI-PK

10:00 DE/BayernLB, Jahresergebnis

11:30 DE/BASF SE, Kapitalmarkettag (virtuell); 14:00 PK mit CEO Brudermüller

14:00 DE/Sartorius AG, Online-HV

14:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Edel SE & Co 0,10 EUR Novo Nordisk A/S B 5,85 DKK

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 93,0 zuvor: 92,4 Lagebeurteilung PROGNOSE: 91,1 zuvor: 90,6 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 95,0 zuvor: 94,2 - US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -7,0% gg Vm zuvor: +10,0% gg Vm 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 83,7 1. Umfrage: 83,0 zuvor: 76,8

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 14.741,00 0,22 S&P-500-Indikation 3.930,75 0,37 Nasdaq-100-Indikation 12.891,00 0,70 Nikkei-225 29.176,70 1,56 Schanghai-Composite 3.421,39 1,72 +/- Ticks Bund -Future 172,56 11 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 14.621,36 0,08 DAX-Future 14.705,00 1,01 XDAX 14.694,11 1,00 MDAX 31.321,60 -0,60 TecDAX 3.349,82 -0,84 EuroStoxx50 3.832,57 0,00 Stoxx50 3.273,66 -0,02 Dow-Jones 32.619,48 0,62 S&P-500-Index 3.909,52 0,52 Nasdaq-Comp. 12.977,68 0,12 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,45 +11

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnet ein Marktteilnehmer am Freitag. "Der DAX bereitet ein Ende der Konsolidierung vor", sagt er. Damit sei nun über den Tag hinaus eine weitere Aufwärtswelle an die 15.000er Marke wahrscheinlich. Gestützt werde die Stimmung von den festen Vorlagen aus Asien und dem anhaltend festen Dollar, nachdem der Euro am Mittwoch erstmals in diesem Jahr unter die Marke von 1,18 Dollar gefallen ist. "Das stützt die exportorientierten Werte", so der Marktteilnehmer. Impulse werden am Vormittag vom ifo-Geschäftsklima-Index erwartet. Laut der Prognose von Volkswirten dürfte er weiter gestiegen sein.

Rückblick: Die Aktienmärkte haben deutliche Verluste aus dem Handelsverlauf wieder wettgemacht. Anleger griffen bei fallenden Kursen weiterhin schnell zu, wie es hieß. Gestützt wurden die Kurse auch vom festen Dollar, der vor allem die exportorientierten Autotitel weiter nach oben trieb. Der Stoxx-Auto-Index legte um 1,7 Prozent zu. Mit dem Rückenwind von Eon stieg der Stoxx-Versorger-Index um 0,7 Prozent. Adidas brachen um 6,1 Prozent ein. Damit wurden sie von den China-Turbulenzen von H&M erfasst. Adidas und auch Puma standen nun ebenfalls in der Schusslinie. Der Konflikt über Xinjang hat sich zuletzt mit Sanktionen der EU und entsprechenden Gegenmaßnahmen deutlich verschärft. Bei den Branchen wurde die Verliererseite vom Index der Öl- und Gasaktien angeführt. Er fiel um 2,1 Prozent. Nach der kräftigen Erholung des Vortages ging es auch für die Ölnotierungen selbst wieder nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Im DAX stiegen VW um 4 Prozent, Daimler um 1,2 Prozent und BMW um 1,1 Prozent. Eon setzten ihren Aufschwung um 4,3 Prozent fort. Analysten beurteilten die Aktie wieder positiver. Auf der Gewinnerseite standen auch Henkel mit einem Plus von 1,6 Prozent. Grund waren starke Geschäftszahlen des Klebstoffunternehmens HB Fuller. Puma gaben mit den China-Turbulenzen 3,2 Prozent nach. Deutsche Wohnen verloren nach neuen Geschäftszahlen 3,6 Prozent. Aroundtown brachen nach Zahlenausweis sogar um 6 Prozent ein. Siemens Healthineers hatte wie angekündigt eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die Aktien tendierten 0,4 Prozent leichter. Zooplus hat im vergangenen Jahr einen Umsatz auf Rekordniveau erzielt. Der Kurs schoss um fast 15 Prozent nach oben. Zeal Network stiegen nach guten Zahlen um gut 8 Prozent und SAF-Holland kamen nach Aussagen zu einem positiven Jahresstart um fast 10 Prozent voran. Bei HHLA belaste der Ausblick. Der Wert verlor 11 Prozent. SGL sackten um fast 15 Prozent ab, das Unternehmen war noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Um knapp 12 Prozent fielen SMA Solar nach einem nur verhaltenen Jahresstart.

XETRA-NACHBÖRSE

Compugroup legten 1,2 Prozent zu, nachdem das Unternehmen seinen Aktienrückkauf aufstockt und verlängert. Eckert & Ziegler fielen nach Zahlen um 1 Prozent zurück. Indus sackten mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 3,5 Prozent ab. Tele Columbus reagierten kaum (-0,25%) auf Unternehmenszahlen. Knorr-Bremse gewannen 0,3 Prozent und Vossloh 1,4 Prozent - in den beiden Unternehmen will die Familie Thiele Mehrheitsaktionär bleiben. Adidas erholten sich bei hohen Umsätzen von den kräftigen Tagesverlusten um 1,5 Prozent. Dagegen bauten SGL Carbon die zweistelligen Verluste sogar noch etwas aus.

USA / WALL STREET

Freundlich - Die Anleger haben sich nach einer Achterbahnfahrt zu Käufen entschlossen. Gute Daten entfalteten im Tagesverlauf gegensätzliche Wirkung. Einerseits schürten sie Sorgen, die US-Notenbank könnte ihre unterstützende Geldpolitik zurückfahren. Andererseits wurden sie als Zeichen der Erholung begrüßt, zumal die Fed ihre weitere Unterstützung trotz Wirtschaftserholung jüngst mehrfach betont hatte. Diese Tendenz setzte sich im späten Geschäft durch. Unter den Einzelwerten sanken Nike um 3,4 Prozent. In China wird eine Medienkampagne gegen H&M gefahren, weil diese Vorwürfe von Zwangsarbeit in Xinjiang vorgebracht hatte. Nike hatte sich ähnlich geäußert. RH stiegen um 9,1 Prozent. Sowohl Umsatz als auch Nettoergebnis lagen über den Markterwartungen. Rite Aid brachen um 20,4 Prozent ein. Die Apotheken- und Drogeriekette hat ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 gesenkt. HB Fuller rückten 4,6 Prozent vor, nachdem der Hersteller von Klebstoffen im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen bei Umsatz und Nettogewinn übertroffen hat. Evofem Biosciences stürzten um knapp 25 Prozent ab, nachdem das Unternehmen die Ausgabe von neuen Aktien im Volumen von 30 Millionen Dollar angekündigt hat.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do,18:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,1785 +0,10% 1,1773 1,1774 -3,5% EUR/JPY 128,76 +0,18% 128,52 128,51 +2,1% EUR/CHF 1,1076 +0,12% 1,1063 1,1058 +2,5% EUR/GBP 0,8563 -0,07% 0,8569 0,8568 -4,1% USD/JPY 109,27 +0,09% 109,17 109,14 +5,8% GBP/USD 1,3763 +0,17% 1,3740 1,3741 +0,7% USD/CNH 6,5422 -0,09% 6,5483 6,5488 +0,6% Bitcoin BTC/USD 52.637,00 1,761 51.726,25 51.636,75 +81,2%

Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent zu und stieg auf den höchsten Stand seit vier Monaten. Im Gegenzug fiel der Euro erstmals seit November 2020 unter die Marke von 1,18 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf die guten US-Daten, aber auch auf das hohe Impftempo in den USA im Vergleich zu Europa sowie die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,32 58,56 +1,3% 0,76 +21,8% Brent/ICE 62,66 61,95 +1,1% 0,71 +21,2%

Die Ölpreise kamen nach ihrem Höhenflug des Vortags deutlich zurück. Die Blockade des Suez-Kanals werde wohl keine großen Auswirkungen auf die Ölversorgung haben, hieß es. Zudem blickten die Teilnehmer wieder auf die Schließung der Wirtschaft in vielen Ländern, wodurch die Nachfrage abnehmen wird.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,44 1.727,99 -0,1% -1,55 -9,0% Silber (Spot) 25,12 25,13 -0,0% -0,01 -4,8% Platin (Spot) 1.161,10 1.153,50 +0,7% +7,60 +8,5% Kupfer-Future 4,04 3,98 +1,5% +0,06 +14,5%

Der Goldpreis, zunächst getrieben von Inflationssorgen, rutschte mit dem festen Dollar und der wieder steigenden Risikobereitschaft ins Minus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 21.500 (Vorwoche: 17.500) Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, wurden 21.573 neue Ansteckungsfälle nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg bundesweit auf 119,1 (Vorwoche 95,6).

- US-Präsident Joe Biden hat ein neues Ziel von 200 Millionen verabreichten Corona-Impfdosen in den ersten hundert Tagen seiner Präsidentschaft ausgegeben. "Ich weiß, das ist ehrgeizig - doppelt so hoch wie unser ursprüngliches Ziel", sagte Biden auf seiner ersten Pressekonferenz seit Amtsantritt in Washington am Donnerstag.

EU / TÜRKEI

Trotz klarer Kritik an den jüngsten innenpolitischen Entwicklungen haben die EU-Staats- und Regierungschefs der Türkei ein weitreichendes Entgegenkommen angeboten.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, gibt der US-Wirtschaft noch mehr als drei Jahre, bis er sie für eine erste Zinserhöhung kräftig genug hält. Er rechne damit, dass es 2024 werden könne, bis das Zinsziel angehoben werde, sagte Evans. Er schränkte ein, sollte die Inflation nachhaltig steigen, könne auch früher ein Zinsschritt notwendig werden.

ZINSSATZ MEXIKO

Die Bank of Mexico hat den Leitzinssatz unverändert belassen. Die fünf Mitglieder des Gouverneursrats beließen den Overnight-Zielsatz bei 4 Prozent. Erwartungen, dass eine weitere Senkung stattfinden könnte, schwanden in dieser Woche mit der steigenden Teuerung.

POLITIK DEUTSCHLAND

Lobbyistinnen und Lobbyisten müssen sich künftig in ein öffentliches Verzeichnis beim Bundestag eintragen, wenn sie ihre Arbeit regelmäßig, dauerhaft oder geschäftsmäßig für Dritte betreiben. Das Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters, auf das sich Union und SPD nach langem Ringen verständigt hatten, wurde am Donnerstagabend vom Bundestag beschlossen.

IMPFSTOFF BIONTECH/PFIZER

Biontech und Pfizer streben einen breiteren Einsatz ihres gemeinsam entwickelten Corona-Impfstoffs an. Pfizer hat begonnen, dass Vakzin bei jüngeren Kindern zu testen.

ATOMERNERGIE EU

Frankreich und sechs östliche EU-Länder haben in einem Brief an die EU-Kommission ihre Unterstützung für die Förderung der Kernenergie unterstrichen. Atomstrom leiste einen "unabdingbaren" Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel, heißt es in dem Schreiben. Die Unterzeichner fordern darin "faire Bedingungen für die Kernenergie in der EU".

BLOCKADE SUEZ-KANAL

Die Blockade des Suez-Kanals durch ein festgefahrenes Containerschiff dauert nach Angaben eines Vertreters der ägyptischen Regierung entgegen anderer Einschätzungen höchstens noch drei Tage.

FLUGVERKEHR RUSSLAND - DEUTSCHLAND

Russland nimmt ab dem 1. April den Flugverkehr mit Deutschland wieder auf. Die Regierung in Moskau teilte mit, insgesamt würden mit sechs Ländern die Flugverbindungen wieder aufgenommen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgesetzt worden waren.

US-BANKEN

Die Restriktionen für die meisten US-Banken bei der Zahlung von Dividenden und dem Rückkauf eigener Aktien sollen nach dem 30. Juni fallen. Das soll geschehen, nachdem die Geldhäuser in einem Stresstest ihre Widerstandsfähigkeit bei einem simulierten Wirtschaftsabschwung dokumentiert haben, wie die US-Notenbank mitteilte.

AUTOHERSTELLER GROßBRITANNIEN

Die Produktion britischer Autohersteller ist im Februar um 14 Prozent geschrumpft. Das war die schwächste Entwicklung in einem Februar seit 2010 und markiert den 18. Rückgang in Folge, wie der Branchenverband Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) mitteilte.

DAIMLER

Fitch wird optimistischer für die Bonitätseinstufung des Autokonzerns Daimler. Sie hat den Ausblick auf positiv von stabil erhöht. Das Rating wurde mit BBB+ bestätigt.

EON

hat erstmals eine sogenannte grüne Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro platziert. Die Emission hat eine Laufzeit bis Oktober 2032 und einen Kupon von 0,6 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

FRAPORT

hat eine Anleihe mit einem Volumen von 1,15 Milliarden Euro platziert. Die Nachfrage von Investoren sei hoch gewesen, weshalb das Orderbuch deutlich überzeichnet gewesen sei, so der Flughafenbetreiber.

COMPUGROUP

wird ihr Aktienrückkaufprogramm verdoppeln. Das ursprüngliche Volumen von bis zu 500.000 Stückaktien wird nun um bis zu weiteren 500.000 Stück auf insgesamt bis zu 1 Million Aktien erhöht, das entspricht 1,86 Prozent des Grundkapitals.

ECKERT & ZIEGLER

will angesichts einer leichten Gewinnsteigerung im abgelaufenen Jahr auch die Dividende erhöhen. Für das neue Jahr rechnet das Unternehmen mit einem kräftigen Gewinnzuwachs bei stabilen Erlösen.

INDUS

hat die Platzierung neuer Aktien im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die Aktien zum Kurs von 34,90 Euro bei institutionellen Anlegern platziert.

TELE COLUMBUS

hat vergangenes Jahr bei stabilen Umsätzen den operativen Gewinn gesteigert und damit die eigenen Erwartungen komfortabel erreicht. Der Ausblick für das laufende Jahr fällt verhalten aus: Das Unternehmen rechnet bei relativ stabilen Erlösen bestenfalls mit einem unveränderten Gewinn.

GERRY WEBER

Der Aufsichtsrat von Gerry Weber hat Angelika Schindler-Obenhaus, verantwortlich für das operative Geschäft des Modekonzerns, zur neuen Chefin berufen.

KNORR BREMSE / VOSSLOH

Knorr-Bremse und Vossloh können auch künftig auf ihren Mehrheitsaktionär zählen. Die Familie des verstorbenen Heinz Hermann Thiele bleibt laut Mitteilung Mehrheitseigner beider Unternehmen.

ABB

Der Konzern will in Kürze ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 4,3 Milliarden US-Dollar starten.

IMMOFINANZ / S IMMO

Immofinanz hat die Offerte für den Wettbewerber S Immo kräftig erhöht. Je Aktie bietet die Immofinanz AG laut eigener Mitteilung nun 22,25 (bisher 18,04 Euro). Bedingung für eine Übernahme sei, dass Immofinanz mindestens auf 50 Prozent der Anteile komme. Immofinanz hält bereits 26,5 Prozent an der S Immo AG.

