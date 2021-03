DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Joe Biden geht es im Umgang mit China nach eigenen Angaben nicht um "Konfrontation". In seiner ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt sagte Biden am Donnerstag in Washington, er habe dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping "persönlich bei mehreren Gelegenheiten gesagt, dass wir keine Konfrontation suchen". Es werde aber einen "scharfen Wettbewerb" mit China geben. Zudem würden die USA "darauf bestehen, dass China internationales Recht respektiert, gerechten Wettbewerb, gerechte Praktiken, gerechten Handel", fügte Biden hinzu. Die aufstrebende Großmacht China bereitet den USA zunehmend Sorgen. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte den Kurs gegenüber der Regierung in Peking verschärft, unter anderem in der Handelspolitik.

Mit Blick auf Nordkorea sagte Biden, die USA würden "angemessen antworten", wenn Nordkorea sich bei seinen Raketentests "für Eskalation entscheidet". Er sei "auf eine Form von Diplomatie" mit Nordkorea vorbereitet, diese sei jedoch auf das "Endergebnis der Denuklearisierung" ausgerichtet. Nordkorea hatte am Donnerstagmorgen zwei mutmaßlich ballistische Raketen abgefeuert.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -7,0% gg Vm zuvor: +10,0% gg Vm 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 83,7 1. Umfrage: 83,0 zuvor: 76,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.930,25 +0,36% Nasdaq-100-Indikation 12.888,00 +0,67% Nikkei-225 29.176,70 +1,56% Hang-Seng-Index 28.385,07 +1,74% Kospi 3.041,00 +1,09% Shanghai-Composite 3.419,56 +1,66% S&P/ASX 200 6.824,20 +0,49%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Die Börsen folgen der Wall Street, wo gute Wirtschaftsdaten für Aufschläge gesorgt hatten. Im Fokus der Anleger stehen zudem die US-chinesischen Beziehungen, nachdem US-Präsident Joe Biden in einer ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt sagte, dass er keine "Konfrontation" im Umgang mit China suche. Im chinesischen Kernland wird der Schanghai-Composite von Konsum- und Immobilienaktien gestützt. Nach Berichten, wonach Great Wall Motor eine Kooperation bei Elektroautos mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller Xiaomi eingehen will, steigt die Aktie des Autoherstellers in Hongkong um 12,1 Prozent. An der Börse in Tokio gehören vor allem Auto-Aktien und Auto-Zulieferer zu den Gewinnern. So steigen Nissan, Denso und Bridgestone um bis zu 2,3 Prozent. An der Börse in Seoul wird das Sentiment von der Anhebung der Wachstumsprognose für Südkorea für 2021 durch den IWF gestützt. Der IWF erwartet nun ein Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent, die Januar-Prognose war nur von 3,1 Prozent ausgegangen. In Taiwan gewinnen Taiwan Semiconductor (TSMC) 2,6 Prozent. Nach Ansicht der Deutschen Bank ändern die erneuten Bemühungen von Intel, die Chip-Produktion auszubauen, nichts an der Führungsposition von TSMC. An der Börse in Sydney, schloss der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent fester. Angeführt wurde der Markt von Telekommunikations-, Werkstoff- und Technologieaktien.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von Blink Charging fiel um 4,4 Prozent. Der Anbieter von Ladestationen für Elektroautos hat im vierten Quartal zwar einen höheren Umsatz als erwartet vermeldet, jedoch lag auch der Nettoverlust über den Erwartungen. Progress Software stiegen um 3,6 Prozent. Das Software-Unternehmen hat für das erste Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang trotz gestiegener Umsätze vermeldet, der Jahresausblick wurde jedoch angehoben. Vuzix brachen um 12,8 Prozent ein, nachdem das Technologieunternehmen die Ausgabe neuer Aktien angekündigt hat. Science Applications International gaben um 11,1 Prozent nach. Der Anbieter von Informations-Dienstleistungen hat im vierten Quartal einen höheren Nettogewinn erzielt, verfehlte aber beim Ausblick die Markterwartungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.620,21 0,62 200,15 6,58 S&P-500 3.909,70 0,53 20,56 4,09 Nasdaq-Comp. 12.977,68 0,12 15,79 0,69 Nasdaq-100 12.780,51 -0,14 -18,37 -0,84 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,06 Mrd 1,01 Mrd Gewinner 2.133 1.427 Verlierer 1.136 1.862 Unverändert 119 109

Freundlich - Die Anleger an der Wall Street haben sich nach einer Achterbahnfahrt zu Käufen entschlossen. Gute Daten entfalteten im Tagesverlauf gegensätzliche Wirkung. Einerseits schürten sie Sorgen, die US-Notenbank könnte ihre unterstützende Geldpolitik zurückfahren. Andererseits wurden sie als Zeichen der Erholung begrüßt, zumal die Fed ihre weitere Unterstützung trotz Wirtschaftserholung jüngst mehrfach betont hatte. Diese Tendenz setzte sich im späten Geschäft durch. Unter den Einzelwerten sanken Nike um 3,4 Prozent. In China wird eine Medienkampagne gegen H&M gefahren, weil diese Vorwürfe von Zwangsarbeit in Xinjiang vorgebracht hatte. Nike hatte sich ähnlich geäußert. RH stiegen um 9,1 Prozent. Sowohl Umsatz als auch Nettoergebnis lagen über den Markterwartungen. KB Home (+2,3%) hat im ersten Geschäftsquartal zwar beim Nettoergebnis die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz blieb das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen jedoch hinter den Marktprognosen zurück. Rite Aid brachen um 20,4 Prozent ein. Die Apotheken- und Drogeriekette hat ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 gesenkt. HB Fuller rückten 4,6 Prozent vor, nachdem der Hersteller von Klebstoffen im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen bei Umsatz und Nettogewinn übertroffen hat. Evofem Biosciences stürzten um knapp 25 Prozent ab, nachdem das Unternehmen die Ausgabe von neuen Aktien im Volumen von 30 Millionen Dollar angekündigt hat.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -1,2 0,15 2,0 5 Jahre 0,83 2,4 0,81 46,9 7 Jahre 1,28 1,3 1,26 62,8 10 Jahre 1,63 1,0 1,62 70,8 30 Jahre 2,35 3,8 2,31 70,0

Am Anleihemarkt drehten die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen nach frühen Verlusten wieder ins Plus, und zwar um 1 Basispunkt auf 1,63 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:51 % YTD EUR/USD 1,1786 +0,1% 1,1773 1,1815 -3,5% EUR/JPY 128,78 +0,2% 128,52 128,75 +2,1% EUR/GBP 0,8563 -0,1% 0,8569 0,8634 -4,1% GBP/USD 1,3764 +0,2% 1,3740 1,3684 +0,7% USD/JPY 109,27 +0,1% 109,17 108,97 +5,8% USD/KRW 1129,80 -0,5% 1135,26 1133,70 +4,1% USD/CNY 6,5418 -0,1% 6,5463 6,5334 +0,2% USD/CNH 6,5413 -0,1% 6,5483 6,5334 +0,6% USD/HKD 7,7689 +0,0% 7,7688 7,7686 +0,2% AUD/USD 0,7624 +0,4% 0,7590 0,7596 -1,0% NZD/USD 0,6984 +0,3% 0,6960 0,6976 -2,8% Bitcoin BTC/USD 52.630,75 +1,7% 51.726,25 52.883,00 +81,2%

Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent zu und stieg auf den höchsten Stand seit vier Monaten. Im Gegenzug fiel der Euro erstmals seit November 2020 unter die Marke von 1,18 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf die guten US-Daten, aber auch auf das hohe Impftempo in den USA im Vergleich zu Europa sowie die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,31 58,56 +1,3% 0,75 +21,8% Brent/ICE 62,65 61,95 +1,1% 0,70 +21,2%

Die Ölpreise kamen nach ihrem Höhenflug des Vortags deutlich zurück. Die Blockade des Suez-Kanals werde wohl keine großen Auswirkungen auf die Ölversorgung haben, hieß es. Zudem blickten die Teilnehmer wieder auf die Schließung der Wirtschaft in vielen Ländern, wodurch die Nachfrage abnehmen wird. Aktuell ziehen die Preise wieder an.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.729,06 1.727,99 +0,1% +1,07 -8,9% Silber (Spot) 25,21 25,13 +0,3% +0,08 -4,5% Platin (Spot) 1.161,10 1.153,50 +0,7% +7,60 +8,5% Kupfer-Future 4,04 3,98 +1,4% +0,06 +14,7%

Der Goldpreis, zunächst getrieben von Inflationssorgen, rutschte mit dem festen Dollar und der wieder steigenden Risikobereitschaft ins Minus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

TRANSATLANTISCHE BEZIEHUNGEN

US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag an den Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs teilgenommen. Wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Abend mitteilte, wurde Biden dem Video-Gipfel der EU zugeschaltet. Es ist das erste Mal seit 2009, dass ein US-Präsident an Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs teilnimmt. Das Verhältnis zwischen den USA und der EU war unter Bidens Vorgänger Donald Trump gespannt.

SUEZ-KANAL

