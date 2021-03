DJ EUREX/DAX-Futures im Plus über der 14.700er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Plus und über der 14.700er-Marke zeigen sich am Freitagmorgen die DAX-Futures vor Eröffnung der Kassamärkte. Entscheidende Impulse für den Markt werden vom Ifo-Index am Vormittag erwartet.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt aktuell um 15 auf 14.723 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.743 und das Tagestief bei 14.687 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.800 Kontrakte.

March 26, 2021

