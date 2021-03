Die aktuell längste Serie: Philips Lighting mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.28%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Donnerstag GameStop mit 52,69% auf 183,75 (171% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,92%) vor 3D Systems mit 9,33% auf 26,95 (29% Vol.; 1W -9,72%) und Consus Real Estate mit 6,21% auf 7,01 (388% Vol.; 1W 7,52%). Die Tagesverlierer: SLM Solutions mit -7,04% auf 16,64 (64% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,41%), adidas mit -6,10% auf 261,80 (286% Vol.; 1W -8,78%), Grammer mit -5,70% auf 21,50 (193% Vol.; 1W -6,52%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GameStop (18728,66 Mio.), Microsoft (15827,86) und Nvidia (7399,42). Umsatzausreisser nach ...

