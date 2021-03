NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach einer Nachhaltigkeitskonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Wohnungsgesellschaft wolle bis 2050 klimaneutral sein und werde sich mit einem jährlichen Ausweis an diesen Zielen messen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Als einer der größten deutschen Anbieter dürfte das Unternehmen seine Rolle ernst nehmen. So dürften etwa auch die Lebenszyklen von Gebäuden länger werden./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2021 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A1ML7J1