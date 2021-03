Der USD/JPY nähert sich dem Hoch von Mitte März bei 109,36, was wichtig ist, um eine Ausweitung des Aufwärtstrends in Richtung des Februar 2020-Hochs von 112,40 zu ermöglichen, so Axel Rudolph, Senior FICC Technical Analyst bei der Commerzbank. Wichtige Zitate "Der USD/JPY hält sich über den jüngsten kleinen Tiefs von 108,41/34 und er nähert sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...