DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA10G/19 DE000HLB36C5 30.03.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA04N/19 DE000HLB30T2 30.03.2021 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/19 DE000HLB3Z69 30.03.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA04F/19 DE000HLB30D6 30.03.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA10G/19 DE000HLB36C5 30.03.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA04N/19 DE000HLB30T2 30.03.2021 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/19 DE000HLB3Z69 30.03.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA04F/19 DE000HLB30D6 30.03.2021 HZE/EOT
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