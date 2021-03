Die Händler reduzierten am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge ihre Open Interest Positionen an den Gold Futures-Märkten, dieses Mal um mehr als 3.000 Kontrakte, wie aus den jüngsten Zahlen der CME Group hervorgeht. Das Volumen hingegen kehrte den vorherigen Rückgang um und stieg um fast 41,5K Kontrakte. Goldpreis steht vor einer weiteren Konsolidierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...