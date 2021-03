DJ press1 / Gute Laune Saucen: Den Geschmack ferner Länder entdecken!

Gute Laune Saucen: Den Geschmack ferner Länder entdecken! (press1) - 26. März 2021 - Feinkost Dittmann bringt neues Schnelldreher- Sortiment in den LEH Rechtzeitig zur beginnenden Grillsaison präsentiert Feinkost Dittmann seine brandneuen "Gute Laune Saucen": Die Schnelldreher sind ab sofort in den sechs abwechslungsreichen Geschmacksvarianten: Brasilien-Style "Churrasco", Korea-Style "Bulgogi", Japan-Style, Kenia-Style, Äthiopien-Style und Argentinien-Style "Chimichurri" erhältlich (je 250ml-Flasche, 2,29 EUR/UVP). Sie eignen sich ideal zu Grillfleisch, Fisch, Geflügel und als Dip. Sämtliche Gute Laune Saucen wurden mit der äthiopischen Soulfood-Expertin und leidenschaftlichen Köchin Ennu Cherinet entwickelt. Die lebensfrohe Globetrotterin bringt die authentische Geschmacks-vielfalt ferner Länder und maximal gute Laune auf den heimischen Teller. Würzige Saucen für authentisch-natürliche Genuss-Momente Gute Laune Saucen sind aufregend würzig, abwechslungsreich und bestechen durch angenehme Texturen sowie ihren hohen Anteil an wertgebenden Gemüsen, Ölen und Kräutern. Feinkost Dittmann verzichtet auf jeglichen Zusatz von Konservierungsstoffen, Geschmacksverstärkern und künstlichen Aromen für authentisch-natürliche Genuss-Momente. Maximale Marketing-Aktivierung Zur Markteinführung unterstützt Feinkost Dittmann seine Partner im Handel mit einem starken Vermarktungspaket: Neben attraktiven POS-Aktionsdisplays sorgen eine reichweitenstarke PR- und Social Media-Kampagne für eine maximale Verbraucher-Aktivierung. Bei Feinkost Dittmann pflegt man seit nunmehr 120 Jahren erfolgreich die Herstellung und Vermarktung mediterraner Antipasti und internationaler Feinkost. Das traditionelle Familienunternehmen ist heute deutscher Marktführer bei Oliven, Antipasti, Kapern, Knoblauch- sowie Sardellenspezialitäten und eine der beliebtesten Feinkost-Marken Deutschlands. Mit rund 650 Beschäftigten wird an Standorten in Deutschland (Diez und Taunusstein) sowie im Ausland (Spanien, Griechenland und Türkei) produziert. Eine Vielzahl der Artikel wird weltweit in über 30 Länder exportiert. Feinkost Dittmann wurde 1901 gegründet und ist bis heute die Hauptmarke der Reichold Feinkost-Unternehmensgruppe. Kontakt Reichold Feinkost GmbH Martin C. Schmidlin August-Horch-Straße 4-8 65582 Diez 06432/955-302 06432/955-26-302 mailto:mschmidlin@feinkost-dittmann.de http://www.feinkost-dittmann.de Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/ibot/db/press1.ADENION_1616748706.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Gute Laune Saucen: Den Geschmack ferner Länder entdecken! (jpg, 411 KByte) Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

March 26, 2021