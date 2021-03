WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 29.03.2021(Nr. 151) Ausländische Bevölkerung in Deutschland, Stichtag 31.12.2020(Nr. 152) Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen), Jahr 2020 (Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik)(Nr. 153) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft, Februar 2021 (Experimenteller Frühindikator)(Nr. 154) Preisindizes für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal 2020Dienstag, 30.03.2021(Nr. 155) Außenhandelspreise, Februar 2021(Nr. N 022) Psychotherapeuten und psychische Erkrankungen, Jahr 2019(Nr. 156) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig) bis einschl. 11. Kalenderwoche (im Laufe des Tages)(Nr. 157) High-Level-Workshop zu Data Stewardship im Europäischen Statistischen System(Nr. 158) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, März 2021 (im Laufe des Tages)(Nr. 13) Zahl der Woche: Eiererzeugung und Legeleistung, Jahr 2020Mittwoch, 31.03.2021(Nr. 159) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 4. Quartal 2020(Nr. 160) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Februar 2021(Nr. 161) Insolvenzen, Dezember und Jahr 2020(Nr. 162) Wichtige Veränderungen infolge der Corona-Pandemie, Jahr 2020 und Januar 2021Donnerstag, 01.04.2021(Nr. 163) Einzelhandel (Umsatz), Februar 2021(Nr. 164) Durchnittspreise für Strom und Gas, 2. Halbjahr 2020(Nr. 165) Beschäftigte in der Energie- und Wasserversorgung, Dezember 2020(Nr. 166) Weinerzeugung, Jahr 2020(Nr. 167) Ergebnisse des High-Level-Workshops zu Data Stewardship im Europäischen Statistischen System am 31. März 2021 (im Laufe des Tages)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4874310