Neue Single des deutschlandweit bekannten Entertainers- Mit dabei: Die Stars aus "Köln 50667"- Matthias Distel - "Freak" ist ab Freitag, 26. März 2021, digital auf allen Kanälen erhältlichMünchen (ots) - Er ist einer der gefragtesten Entertainer Deutschlands: Matthias Distel - auch bekannt als "Ikke Hüftgold". Von seiner alten Identität reißt sich der Limburger nun los und debütiert mit seinem bürgerlichen Namen und einer neuen Single. Unterstützt wird er dabei von den Stars aus "Köln 50667". "Freak" erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 26. März 2021, digital auf allen Kanälen erhältlich.Künstler, Entertainer, Realitystar und nicht zuletzt auch Unternehmer: Matthias Distel hat viele Identitäten. Seine vielleicht bekannteste ist "Ikke Hüftgold". Doch der 45-Jährige schlägt nun ein neues Kapitel auf. Unter seinem bürgerlichen Namen debütiert Matthias Distel nun mit seiner neuen Single. "Freak" spielt nicht nur auf seine schillernde Vergangenheit an, sondern auch auf den gewagten Schritt des Neuanfangs.Prominente Unterstützung ist dem Limburger, der neben seiner Musikkarriere auch Unternehmer im Garten- und Landschaftsbau ist, sicher: Die Stars von "Köln 50667", Danny Liedtke, Sharone Battiste, Jay Sirtl, Christoph Oberheide und Pia Tillmann supporten Matthias Distel im zugehörigen Musikvideo."'Freak' ist für mich ein musikalischer Befreiungsschlag. Ich weiß jedoch auch, dass viele, die versuchten das Genre zu wechseln, gnadenlos gescheitert sind. Macht nichts! Vor zehn Jahren haben das auch alle von 'Ikke Hüftgold' gedacht. Sollte Matthias trotzdem auf die Nase fallen, wird 'Ikke' ihn bestimmt aufheben und mit ihm einen trinken gehen!", so Matthias Distel.Matthias Distel - "Freak" erscheint am 26. März 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.----- Download / Stream-----LINK (https://elcartelmusic.lnk.to/Freak)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/LqOqe7vkBhE)