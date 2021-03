München (ots) -- Neue Klasse, neue Lehrerin, neues Chaos?- Wird die gemeinsame Vergangenheit von Niko und Katja den Neustart gefährden?- Ausstrahlung der neuen Folgen mit neuer Klasse ab Montag, 29. März 2021, 17:05 Uhr, bei RTLZWEIMünchen (ots) - Frischer Wind an der Erich-Felbert-Gesamtschule! Ab Montag, den 29. März 2021, bereichert eine neue Klasse samt zickiger Referendarin die neuen Folgen der beliebten Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer". Aber warum hält eine ganze Klasse Einzug an der Gesamtschule und wie reagiert die alte Klasse und die Lehrkräfte auf den Neuzugang? Ob es zu einem harmonischen Miteinander zwischen den Newcomern und den alteingesessenen Schülerinnen und Schülern kommt, oder nicht, zeigt RTLZWEI in neuen Folgen, von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr.An der Erich-Felbert-Gesamtschule gibt es eine neue Klasse und mit ihr zieht auch Referendarin Katja Müller in das Lehrerzimmer ein. Da es an ihrer alten Schule zu wenig Neuanmeldungen gab, muss die junge Referendarin samt Klasse umziehen. Vor allem für Lehrer Niko Hansen ist das Ganze ein ziemlicher Schock, da er nach einer kurzen Affäre mit Katja vor einigen Jahren von ihr gestalkt wurde. Hat die junge Lehrerin sich in der Zwischenzeit verändert oder wird sie wieder zum Problem für Niko?Die alte Klasse rund um Carmen, Lukas, Rosa und Co. wird von der Direktorin gebeten, sich um die Neuankömmlinge gut zu kümmern. Als eingesessene Klasse sollen sie den jüngeren Schülerinnen und Schülern den Neustart so angenehm wie möglich gestalten. Davon sind aber nicht alle in der alten Klasse begeistert...In der neuen Klasse schwärmt die vorlaute Kim unterdessen für den smarten Neuzugang Vincent. Doch der geht auf Kims Flirtversuche nicht ein und stellt sich auf die Seite des nerdigen Klassenbesten Linus, der wiederum Kims Mobbingopfer ist. Bald ist klar: Kim beißt sich an Vince die Zähne aus. Warum ist der Neue nur so anders?Ausstrahlung der neuen Folgen mit neuer Klasse und neuer Lehrerin ab Montag, 29. März 2021, wie immer um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.Über "Krass Schule - Die jungen Lehrer"Gesponnene Intrigen, schwierige Schülerinnen und Schüler, sowie verbotene Liebschaften: In der Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird jungen Lehrkräften, aber auch den Klassen, einiges abverlangt. Der Druck ist hoch - und manche drohen daran zu scheitern.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 6900kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100867803