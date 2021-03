Die VW-Aktie hat in den letzten Wochen eine starke Performance aufs Parkett gelegt. Zuletzt scheiterte das Papier mehrmals an der charttechnischen Hürde bei 240 Euro. Wie geht es mit dem Papier weiter?Independent Research hat die Volkswagen-Aktie zuletzt auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 220 auf 265 Euro angehoben. Die Wolfsburger hätten sehr wichtige strategische Entscheidungen zum Thema Batterien als "Herzstück" eines E-Autos bekannt gegeben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer ...

