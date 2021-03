Chinas Handelsministerium sagte in einer Erklärung am Freitag, dass man Anti-Dumping-Maßnahmen auf einige australische Weinimporte für fünf Jahre, ab 28. März verhängen werden. "Importeure, die Weine einführen, die im Zusammenhang mit den von China angeordneten Anti-Dumping-Maßnahmen stehen, werden Steuern an die chinesische Zollbehörde zahlen müssen", ...

