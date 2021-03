DJ PTA-News: Opus Chartered Issuances S.A.: Chartered Investment unterstützt Anleiheemission der Green Land zur Finanzierung einer außergewöhnlichen Ferienanlage - Unter der Marke "Your Nature" setzt das belgische Adelshaus de Ligne auf nachhaltige Ferienanlagen

Luxemburg, Tournai, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt (pta010/26.03.2021/10:43) - 25. März 2021 - Seit gut 1.000 Jahren ist das belgische Adelshaus de Ligne in Tournai ansässig, einer geschichtsträchtigen Region inder Südwallonie. Nahe der französischen Grenze und der Stadt Lille errichtet die Familie des Prinzen Edouard de Ligne ein außergewöhnliches ErholungsResort unter dem Namen "Your Nature", das in jeder Hinsicht nach den Prinzipien der Nachhaltig errichtet wird. Auf rund 280 Hektar Land entsteht eine exklusive, naturnahe Ferienanlage. Die erste Bauphase umfasst 188 Häuser unterschiedlicher Typen, darunter auch Baumhäuser, die sich ganz und gar dem umgebenden Wald anpassen.

Bei aller Naturnähe bietet das Your Nature Eco Resort eine Fülle an möglichen Freizeitaktivitäten in der vollkommen autofreien Anlage. Sechs Seen unterschiedlicher Größe runden das Naturerlebnis ab. Das Gelände kann man auf dem Pferd oder Mountainbike, beim Jogging oder zu Fuß erkunden, verschiedene Sportarten - auch für Kinder - werden angeboten. Es gibt sogar einen Segelflug- und einen Startplatz für Heißluftballons.

"Trotz der Coronakrise haben wir in 2020 mit unserem ersten Park der Your-Nature-Marke eine zukunftweisende Form der Freizeitgestaltung geschaffen. Die Resonanz ist überwältigend und zeigt uns, dass wir den Zeitgeist getroffen haben," so Prinz Edouard de Ligne als Projektverantwortlicher.

Tatsächlich soll die Anlage in Wallonien die Marke "Your Nature" begründen, weitere Resorts, die ebenfalls nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit gestaltet sein werden, sind in in Europa und Kanada bereits in der Planung. Im Rahmen der Finanzierung des Projekts wurden ein Teil der Immobilien von der Emittentin, der luxemburgischen Gesellschaft Green Land Investment SA, erworben. Green Land Investment hat im Zuge dessen eine durch Grundschulden und verpfändete Nießbrauchzahlungen besicherte Anleihe emittiert, die zur Realisierung des Projekts beiträgt. In der ersten, weitgehend beendeten Projektphase beträgt das Volumen der durch Green Land erworbenen Immobilien 16,7 Millionen Euro, weitere Projektphasen in einer Höhe von rund 40 Millionen Euro sind in Vorbereitung.

Gezeichnet wird die Anleihe von deutschen institutionellen Anlegern, als Vertriebspartner fungiert Eichkatz Asset Managers GmbH & Co. KG. Laut den Vertretern von Eichkatz freuen sich die Investoren In einer von Nullzinsen geprägten Anlagelandschaft über eine attraktive Verzinsung in Höhe von 4,25% bei halbjährlicher Zahlung. Gleichzeitig reduzieren eine Grundschuld, sowie langlaufende Mietverträge und ein Garantie der Muttergesellschaft des Resorts, als Eigentümer der Ländereien und diverser Immobilien, das Risiko erheblich.

Die Umstände der Emission waren allerdings außergewöhnlich. Christian Exner, Geschäftsführer der Green Land Investment SA, sagt: "Die Transaktion war sehr komplex, da Belgien, Luxemburg und Deutschland als Jurisdiktionen involviert waren. Dank der Zusammenarbeit mit Chartered Investment wurde das Projekt innerhalb des dafür vorgesehenen Zeitrahmens umgesetzt."

Schließlich ergänzt Daniel Maier, Geschäftsführer der Chartered Investment: "Die Zusammenarbeit mit Your Nature und Green Land Investment war stets außerordentlich professionell. Wir sind stolz darauf, durch die von uns übernommenen Rollen einen Beitrag zum Erfolg dieses innovativen Ferienkonzepts leisten zu können."

Über Eichkatz Asset Managers GmbH & Co. KG: Eichkatz Asset Managers ist eine Servicegesellschaft für institutionelle Investoren, die nachhaltige und stabile Erträge aus planbaren und transparenten Geschäftsmodellen suchen. Das Unternehmen bietet Pensionskassen, Versicherungen und Stiftungen aktiv verwaltete Anlagelösungen und eine fundierte Beratung, um Erträge zu optimieren und Risiken gering zu halten.

Über Chartered Investment GmbH: Chartered Investment ist ein führender, unabhängiger CMaaS-Anbieter (Capital Markets as a Service), der seine mehr als 100 B2B-Kunden durch die Entwicklung von maßgeschneiderten Investment-Produkten und Index-Lösungen unterstützt. Seit 2013 hat Chartered Investment mehr als 300 Verbriefungen begleitet und ist damit führend bei der Produktion alternativer Investments. Mehr als 500 abgeschlossene Transaktionen und Indexlösungen sowie über 2,75 Milliarden US-Dollar (USD) verbriefte Vermögenswerte belegen die quantitative Leistungsbilanz des Unternehmens. Chartered Investment betreibt mit Chartered Opus eine bankunabhängige, in Luxemburg ansässige Emissionsplattform für verbriefte Investment-Produkte, die diese Produkte herstellt, strukturiert, emittiert und während des gesamten Lebenszyklus betreut und verwaltet.

