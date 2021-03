Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Darf man sagen, dass die Strategie der Goldproduzenten, durch üppig Dividenden neue Investoren in den Sektor zu holen, gescheitert ist? Die Charts der meisten Aktien scheinen dies zumindest zu belegen. "Die Fondsmanager von Goldfonds sind nicht allzu glücklich über diese Strategie und drängen mehr und mehr darauf, das Kapital anders einzusetzen", sagt Markus Bußler. Bei einigen scheint ein Umdenken stattzufinden. Die Übernahmetätigkeit hat zuletzt etwas Fahrt aufgenommen. Die Meldung der Woche - wenngleich keine gute Meldung - kommt aus Ghana. Der australische Goldproduzent Resolute Mining wollte seine Bibiani Gold Mine in Ghana eigentlich an den chinesischen Konzern Chifeng Jilong Gold Mining für 105 Millionen Dollar verkaufen. Doch plötzlich hat die Regierung bekannt gegeben, dass Resolute die Lizenz für das Projekt entzogen wird. Die Aktie stürzte daraufhin ab. "Das seltsame ist, dass Ghana eigentlich nicht für solche Aktionen bekannt ist", sagt Markus Bußler. Das sorgte natürlich wieder für Verunsicherung bei den meisten in Afrika tätigen Produzenten. So wurde beispielsweise gleich die Aktie von Perseus Mining mit in die Tiefe gerissen, schließlich betreibt der Konzern in Ghana die Edikan-Mine. Auch Endeavour Mining konnte den Schwung, den man in den Tagen nach Bekanntgabe der Zahlen und des Aktienrückkaufs nicht fortsetzen und geriet wieder unter Druck. Tatsächlich scheinen nach wie vor Fonds einen Überhang an Aktien zu haben. Endeavour hat mit Semafo und Teranga gleich zwei westafrikanische Produzenten übernommen, die ebenfalls in vielen Fonds vertreten gewesen sein dürften. Entspannung dürfte das geplante Listing der Aktie im Premium Segment der Londoner Börse bringen. Allerdings soll das erst Ende des zweiten Quartals abgeschlossen sein. Bis dorthin dürfte aber der Goldpreis auch wieder für Rückenwind bei der Aktie sorgen. Mehr dazu in dem Video, das sie gleich hier ansehen können. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube