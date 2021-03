"China ist als ziemlich unzuverlässiger und sogar rachsüchtiger Handelspartner entlarvt worden", sagte der australische Botschafter in China, Graham Fletcher, bei einer Veranstaltung für australische Unternehmen per Videoschaltung aus Peking. Er fügte hinzu: "Ich bin mir nicht sicher, ob sich China des Schadens bewusst ist, der sowohl in Australien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...